Alessandro De Felice Redattore 15 giugno 2025 (modifica il 15 giugno 2025 | 20:16)

Stefano Vecchi si appresta a diventare il nuovo allenatore dell’Inter Under 23. La notizia, ormai prossima all’ufficialità, è stata riportata da Trivenetogoal, che ha confermato come l’accordo tra le parti fosse già stato definito da tempo. L’ultimo ostacolo era rappresentato dalla necessità di sciogliere il contratto che legava il tecnico bergamasco al Vicenza, operazione che si è finalmente conclusa, aprendo così la strada al suo ritorno in nerazzurro.

Vecchi, infatti, non è una novità per l’ambiente interista. In passato ha guidato con successo la formazione Primavera, conquistando risultati importanti e distinguendosi per le sue capacità nella gestione e nella crescita dei giovani talenti. Questa sua esperienza, unita alla conoscenza approfondita della realtà del club, ha convinto la dirigenza a riaffidargli un ruolo chiave nello sviluppo del progetto tecnico dell’Inter.

Il suo nuovo incarico alla guida della seconda squadra rappresenta un passo strategico per la società di Viale della Liberazione, che punta a consolidare il percorso tra settore giovanile e prima squadra. La scelta di Vecchi rientra in una visione più ampia, volta a favorire la maturazione dei prospetti più promettenti all’interno di un contesto competitivo come la Serie C.

L’ufficialità dell’ingaggio è attesa nei prossimi giorni, ma tutto è ormai pronto per l’inizio di questa nuova avventura professionale, che segna un ritorno significativo per Vecchi all’interno del mondo Inter.