In attesa del sigillo dell'ufficialità, è cominciato oggi il lavoro dell'Inter Under 23 agli ordini di Stefano Vecchi. Il consiglio federale settimana scorsa ha preso in considerazione la candidatura del club nerazzurro per entrare con la propria seconda squadra in uno slot di Serie C, iter destinato a concretizzarsi nel giro di pochi giorni. Intanto, ad Appiano Gentile la squadra si è ritrovata oggi per iniziare il ritiro estivo. Vecchi terrà tutti a rapporto all'interno del BPER Training Centre per una settimana, prima di partire alla volta di Riscone di Brunico per la seconda parte di ritiro. L'ufficialità dell'ingresso dell'Inter in Serie C arriverà nel giro di qualche giorno. Di sicuro entro venerdì 25 luglio, giorno nel quale saranno comunicati i tre gironi nei quali saranno suddivise le 60 squadre partecipanti.