"Tra l’Inter e il debutto in Serie A ci sono gli ultimi due giorni di allenamento, che il gruppo nerazzurro affronterà al completo. Davide Frattesi e Carlos Augusto, infatti, da oggi torneranno a lavorare con il resto dei compagni : fatta eccezione per Taremi, che si allena a parte perché fuori dal progetto e in cerca di sistemazione, Chivu potrà preparare la sfida di lunedì sera a San Siro contro il Torino con tutta la rosa a disposizione. Unici assenti, i due squalificati Calhanoglu e Pio Esposito , che rientreranno il 31 agosto contro l’Udinese.

Chivu andrà sul sicuro, ripartendo dal 3-5-2 visto anche nell’ultima amichevole di Bari contro l’Olympiacos, vinta 2-0 con reti di Dimarco e Thuram: più che negli uomini, il vero nodo da sciogliere riguarda il ruolo di regista che sarà affidato a uno tra Sucic e Barella. In ogni caso, entrambi saranno titolari, con Mkhitaryan a completare il trio di centrocampo. Ai loro lati Dumfries e Dimarco, che ha recuperato dalla contusione alla coscia riportata contro i greci, mentre in avanti si ricomincerà dalla ThuLa. Giochi più o meno fatti anche in difesa, dove Pavard è in vantaggio su Bisseck per un posto accanto ad Acerbi e Bastoni. Il tedesco, che non aveva giocato il Mondiale per club per un problema fisico, è rientrato in gruppo a inizio agosto ma ha sulle gambe solo uno spezzone nel test del 16 agosto contro l’Olympiacos", si legge.