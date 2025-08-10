L’Inter di Cristian Chivu non è più prigioniera di un unico dogma tattico. Dal centrocampo in su c’è licenza di svariare

L’Inter di Cristian Chivu non è più prigioniera di un unico dogma tattico. Il 3-5-2, marchio di fabbrica degli anni con Simone Inzaghi in panchina, resta la base di partenza, ma ora può trasformarsi in corso d’opera, fino a virare verso una difesa a quattro quando la partita lo richiede, come avvenuto contro il Monaco quando i nerazzurri sono rimasti in 10 per l'espulsione di Calhanoglu.

"Questa Inter non si lega più a un unico dogma perché il 3-5-2 può avere diverse varianti, fino a passare alla difesa a quattro in caso di necessità come avvenuto al Louis II. Dal centrocampo in su c’è licenza di svariare e se prima si andava molto sugli esterni adesso si prova a saltare l’uomo, puntando sul cambio di passo (in attesa che tornino anche Frattesi e Zielinski). A questo proposito la menzione speciale va a Sucic, già lanciato nel futuro nelle vesti di nuovo Mkhitaryan".