Ritmo davvero impressionante in Serie A per l'Inter di Simone Inzaghi fin qui: ecco l'andamento degli altri campionati in Europa

Alessandro Cosattini Redattore 18 febbraio 2024 (modifica il 18 febbraio 2024 | 11:01)

Ritmo davvero impressionante in Serie A per l'Inter di Simone Inzaghi fin qui. Oggi La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla distanza tra prima e seconda: +9 sulla Juventus al momento, in attesa del recupero con l'Atalanta. Ecco l'andamento degli altri campionati: