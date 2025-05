Inter-Verona, i convocati di Zanetti: quattro indisponibili, torna Tengstedt

Sono 25 i giocatori convocati da Paolo Zanetti per la gara contro l'Inter

Sono 25 i giocatori convocati da Paolo Zanetti per la gara contro l'Inter. Oltre agli squalificati Ghilardi e Coppola, non ci saranno nemmeno Dawidowicz per infortunio e anche Faraoni. Torna, invece, Tengstedt.