Rivoluzione totale. Per affrontare l'Hellas Verona a San Siro, Simone Inzaghi cambia dieci undicesimi dell'Inter che ha giocato a Barcellona, in preparazione, ovviamente, proprio della sfida di ritorno contro i blaugrana, prevista per martedì sera al Meazza.