TS – Inter, dopo il derby la peggior versione di sé. Riemersi i fantasmi dello scorso anno

"Al debutto in Champions, l'Inter ha subito per 70 minuti, salvo poi trovare l’1-1 a tre minuti dal 90'; nell’infrasettimanale col Sassuolo il primo ko in stagione in una partita che a molti ha ricordato tante del campionato scorso, quando la formazione di Inzaghi perse ben 12 gare. Insomma, quella che sembrava una squadra quasi perfetta, destinata ad andare in fuga sfruttando il buon calendario, ha mostrato le prime crepe".