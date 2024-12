Come riferisce Sky Sport, a parte Benjamin Pavard, che starà fuori fino a fine mese, la novità riguarda Carlos Augusto e Francesco Acerbi, gli altri due indisponibili nell'ultima partita contro la Fiorentina, non completata per il malore accusato da Bove. Nello specifico, entrambi hanno svolto parte della seduta in palestra e parte sul campo.