Il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha tracciato la rotta per il futuro della retroguardia interista, in pieno accordo con Cristian Chivu. Il piano è chiaro e segue una logica nota nel mondo del calcio: “se non esce nessuno, non entra nessuno”.

"E allora ecco il piano: cedere Bisseck, da tempo sulla lista di Unai Emery, e dentro Giovanni Leoni, esploso a Parma sotto la guida del tecnico romeno. Una doppia operazione che trova conferme anche sulle lavagne dei bookmaker dove le quote dell'addio all'Inter di Bisseck sono in calo, così come le possibilità di vedere il giovane difensore -conteso anche dal Milan- vestire nerazzurro", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"L'Aston Villa di Unai Emery ha messo da tempo nel mirino Yann Bisseck, ed è pronto a formula un'offerta da 35 milioni per portarlo subito in Premier. Un trasferimento che può soddisfare tutte le parti in causa: l'Inter, che ha bisogno di liquidità per operare sul mercato, ma anche il giocatore, desideroso di accumulare minuti in campo per rientrare nelle rotazioni della Germania. Con il ricavato dalla cessione, i nerazzurri andrebbero dritti su Giovanni Leoni, il centrale scelto da Chivu per la sua retroguardia: le quote scendono a 1.50 sui banchi di Snai, Sisal e Gazzabet".