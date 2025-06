Inter, arriva la prima sorpresa: ecco chi sarà il vice di Chivu, altro ritorno!

L'Inter ha deciso chi sarà il vice allenatore per la prossima stagione: ad annunciarlo è La Gazzetta dello Sport

Alessandro Cosattini Redattore 8 giugno 2025 (modifica il 8 giugno 2025 | 18:58)

L'Inter ha deciso chi sarà il vice allenatore per la prossima stagione. Ad annunciarlo è La Gazzetta dello Sport in vista della ripresa dei lavori fissata per domani col nuovo tecnico Cristian Chivu.

"Oggi è stato completato lo staff del 44enne allenatore romeno: lo accompagnerà da subito alla Pinetina e mercoledì partirà destinazione California per il Mondiale. Il ruolo di vice, ultima casella mancante, sarà occupato da Giovanni Martusciello.

Il 53enne ischitano era a busta paga della Salernitana fino al 30 giugno 2026. Dopo un lungo percorso come vice di Maurizio Sarri, Martusciello ha deciso di non seguire il tecnico fiorentino nel ritorno alla Lazio. Tra l’altro, il nuovo secondo di Chivu ha già conosciuto la Pinetina e il club nerazzurro: nel 2017 si ero unito allo staff di Spalletti all'Inter, per poi tornare dal maestro Sarri alla Juventus due anni più tardi.

L’Inter ha scelto, quindi, di affiancare a Chivu un allenatore di provatissima esperienza e molto apprezzato nell’ambiente. All’interno dello staff del romeno rimarrà, comunque, Mario Cecchi, il tattico di Inzaghi che non ha seguito Simone sulla via dell’oro saudita: è l’elemento di congiunzione tra recente passato e futuro nerazzurro. Angelo Palombo, con Chivu a Parma, continuerà poi ad essere collaboratore tecnico di Cristian. Particolare curiosità per il preparatore atletico: sarà Stefano Rapetti, che era all’Inter di Mourinho e con José ha lavorato anche gli ultimi anni tra Roma e Fenerbahce. Insomma, un felice ritorno al passato", si legge.