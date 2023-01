L’Inter e il vice Onana: niente Sommer, ecco l’obiettivo numero uno

L’Inter continua a monitorare la situazione dei portieri in scadenza

L’Inter continua a monitorare la situazione dei portieri in scadenza. Samir Handanovic potrebbe lasciare a fine stagione e i dirigenti nerazzurri valutano le alternative.

Come sottolinea Tuttosport, con Sommer in direzione Bayern, rimane l’ex juventino Neto (oggi al Bournemouth) l’obiettivo numero uno per il posto di vice Onana (l’argentino Rossi del Bayern un’altra opzione).