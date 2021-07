GdS – Inter, Vidal sul mercato: la missione di Inzaghi e i contatti con Boca e…

Le ultime novità sul futuro di Arturo Vidal, che ha deluso nella prima stagione in nerazzurro: il cileno è sul mercato

Tra le missioni di Simone Inzaghi c'è quella di valorizzare Arturo Vidal. Il cileno non ha brillato con la maglia dell'Inter: un gol alla Juve e poco altro nella prima stagione in nerazzurro. Un rendimento che, secondo La Gazzetta dello Sport, non è abbastanza per giustificare i sei milioni di euro di maxi-ingaggio.