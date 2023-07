Cuadrado, che lascia la Juve dopo otto stagioni, partirà con il resto della squadra in direzione Giappone per la tournée dei nerazzurri.

Un usato sicuro per l’Inter, che punta sulla grande esperienza in Serie A del colombiano: come riporta il Corriere dello Sport, assieme a Bonaventura, il sudamericano vanta infatti il merito di aver segnato almeno un gol e piazzato almeno un assist in tutte le ultime dodici stagioni del massimo campionato italiano.