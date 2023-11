GdS – Questa è l’Inter, Inzaghi esulta: c’è vita dietro i titolari. Dubbi su un giocatore

"Ma tutto cambia, in verità, nel giudizio e nell’autostima. Perché l’Inter del primo tempo aveva tirato fuori le versione peggiore di sé, evidenziando interrogativi anche sulla reale qualità delle seconde linee. Per carità, i dubbi restano, intorno alla figura di Klaassen ad esempio. O ad Arnautovic stesso, cui non basta il gol per arrivare a un giudizio positivo. Ma al netto dei singoli, la verità è che l’Inter ha pagato nei primi 45 minuti il dazio inevitabile di una squadra completamente rivoluzionata. Troppi, evidentemente troppi otto cambi rispetto alla gara di Torino con la Juve. Logico vedere all’opera una squadra senza ritmo, senza le giuste distanze, slegata al punto che per il Benfica è stato fin troppo facile trovare la giocata vincente sulla trequarti, in quel mondo di mezzo dove i tre trequartisti di Schmidt avevano praterie a disposizione, praterie non coperte da Asllani, Frattesi e soprattutto Klaassen, davvero inadeguato per i ritmi della Champions".