I nerazzurri di Inzaghi non erano ancora riusciti a conquistare 3 successi casalingi consecutivi in questa Serie A

L’Inter ha vinto tre partite casalinghe di fila per la prima volta in questa Serie A; l’ultima volta nel torneo era capitato infatti nel periodo tra ottobre 2023 e marzo 2024 (nove successi interni consecutivi in quel caso). Contro il Genoa i nerazzurri hanno trovato anche il primo clean sheet interno in Serie A in questo anno solare: l’ultimo era arrivato lo scorso 23 dicembre contro il Como (2-0).