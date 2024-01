CdS – Inter, voci su Muriel. Ma se resta Sanchez non ci saranno arrivi in avanti

L'attaccante colombiano è in scadenza di contratto con l'Atalanta: il suo futuro potrebbe essere lontano da Bergamo

L'Inter si sta dimostrando attivissima sul fronte del mercato dei calciatori in scadenza di contratto: i nomi più caldi per i nerazzurri sono quelli di Zielinski, Djaló e Taremi, ma la dirigenza interista continua a monitorare il panorama internazionale in cerca di eventuali occasioni.