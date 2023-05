EDICOLA / TS: Verso il derby di CL, Theo da sballo ma l’Inter vola

In prima pagina il quotidiano torinese parla delle gare delle due milanesi contro le due romane e propone un'intervista all'ex ds giallorosso Monchi

Sulla prima pagina di TuttoSport c'è spazio per tutta l'attesa dell'euroderby. "Verso un gran derby di Champions. Theo da sballo ma l'Inter vola. 85 metri di fuga: gol favoloso del francese e due a zero tra Milan e Lazio. Dimarco-Lukaku, due a zero a Roma: ahi Mourinho".