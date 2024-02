Non c'è solo la Prima Squadra a far sorridere l'Inter: anche il settore giovanile sta regalando grandi soddisfazioni alla dirigenza nerazzurra. Nello specifico, chi sta brillando è la formazione Primavera: i ragazzi di Chivu, grazie al successo in extremis ottenuto nell'ultimo turno contro il Monza, ha ulteriormente allungato in testa alla classifica, portandosi addirittura a +10 sul gruppetto delle seconde composto da Sassuolo, Torino, Roma e Atalanta dopo 22 giornate di campionato.