Dopo l’eliminazione in Champions per mano dell’Atlético Madrid e il pareggio in campionato contro il Napoli, l'Inter punta a riprendere il filo del discorso in un 2024 che resta al momento eccezionale. La pausa per gli impegni delle Nazionali ha portato in dote gli infortuni di De Vrij e Sommer (anche se lo svizzero dovrebbe comunque essere regolarmente tra i pali), ma anche l’assoluzione in sede di giustizia sportiva di Acerbi, che non ha ricevuto alcuna squalifica dopo il controverso episodio con Juan Jesus e che sarà quindi a disposizione del tecnico piacentino. A Milano arriva un Empoli più che determinato a portare a casa punti preziosi in chiave salvezza. Stando alle previsioni dei traders, non dovrebbero esserci grosse sorprese all’orizzonte.