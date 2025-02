"Non parlo mai degli arbitri, non li giudico e mi sono ripromesso di non giudicare mai un errore arbitrale. Però sicuramente sul gol dell'Inter ci siamo un po' arrabbiati: non mi arrabbio con l'arbitro, ma con il protocollo", ha sentenziato il filosofo Palladino.

Il precedente in cui la pensava in maniera diversa — Raffaele Palladino, però, è stato anche allenatore del Monza. Un Monza, quello di Palladino appunto, che contro l'Inter ha beneficiato di un episodio giudicato male dall'arbitro e non sanato dal Var proprio per una questione di protocollo. Gol di Acerbi di testa, nessun fallo, palla che sta entrando in rete e l'arbitro fischia proprio poco prima che la palla si infili. Il gol è regolarissimo, l'errore è certificato ma il Var non può farci proprio niente perché l'arbitro ha erroneamente fischiato prima e non ha fatto finire l'azione. Gol annullato e tanti saluti.

E così parlava Palladino dopo la partita:

"Gol annullato Acerbi? Dalla panchina ho sentito subito il fischio e non ci siamo preoccupati. La regola è chiara, non c'è review se fischia prima che la palla entri. Qualcosa l'Inter avrà da recriminare, ma non faccio polemica, non ne parlo né a favore né contro, può anche sbagliare un arbitro. Può succedere, il calcio è fatto di episodi, ma non mi va di parlarne".

L'Inter avrà da recriminare ma amen, il protocollo parla chiaro. E sì, il protocollo parla chiaro. Sono i fan del protocollo a targhe alterne che parlano a seconda della convenienza. E un gol annullato ingiustamente pesa certamente più di un banalissimo calcio d'angolo, da cui parte un'azione completamente diversa. Ma si vuole far passare un concetto diverso, paragonando l'errore su un calcio d'angolo a un rigore inesistente o peggio a un gol annullato per un fischio errato arrivato mezzo secondo prima del gol. Aspettiamo ancora un allenatore che faccia il santone dopo un episodio a favore. Accadrà ma non oggi.