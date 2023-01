Inter Women, Alborghetti: “Volevamo i tre punti, errori capitano. Non molleremo”

L'Inter Women non è andata oltre l'1-1 contro il Como nel match disputato questo pomeriggio in casa. C'è un po' di rammarico, per questo, nelle parole di Lisa Alborghetti, intervenuta ai microfoni di Inter TV. Queste le sue considerazioni: "Il risultato poteva essere migliore, volevamo i tre punti. Ora dobbiamo lavorare di più, perché abbiamo un tour de force e non molleremo. Gli errori? Capita a tutte, l'importante è avere in testa l'obiettivo. Coppa Italia? Dobbiamo impegnarci, ogni partita è importante. Andremo a Genova con la testa giusta".