Chiara Robustellini, difensore classe 2003 dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista della nuova stagione: "Sto bene, sono molto entusiasta di iniziare il mio terzo anno con l'Inter. Sarà un mese di lavoro tosto e duro, ma fondamentale per prepararci al meglio per la nuova stagione, che sarà sicuramente impegnativa. Partiamo cariche.

Dal punto di vista personale cerco di mettere in campo ogni giorno il 100% per migliorare, diventare sempre più forte e arrivare in alto. Dal punto di vista del gruppo cercherò di dare tutto alle mie compagne: il gruppo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Non ci sono squadre superiori o inferiori: il livello si è alzato, sarà un bellissimo campionato, molto competitivo. Ogni domenica devi mettere in campo il 100%, altrimenti le partite non si vincono".