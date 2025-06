Non pensa al Pallone d'Oro, "perche' io vado in campo, gioco e mi diverto, e se deve succedere succederà..". Ma Lamine Yamal, a 18 anni ancora da compiere, ha ambizioni molto alte. "Tra Mondiali e Champions non posso scegliere - ha detto l'attaccante del Barcellona in un'intervista a Cadena Ser dal ritiro della nazionale spagnola - Perche' partecipero' a entrambe, dunque le vincero' tutte e due".