Inter targata Zhang, nel mirino i 7 trofei di Angelo Moratti. Il più vincente…

Dinastia Moratti

Come detto, Angelo Moratti è lì, a portata di mano, a un solo titolo di distanza. Zhang potrebbe anche sorpassarlo nel corso di questa stagione se insieme allo scudetto, Inzaghi gli regalasse quella Champions che è sfuggita nella finale dello scorso giugno contro il Manchester City. Massimo Moratti, invece, per il momento è irraggiungibile: il presidente del triplete è a quota 16 titoli, conquistati soprattutto nella seconda parte del suo "regno", durato dal 1995 al 2013, quando ha ceduto il pacchetto di maggioranza a Thohir. Ha vinto con in panchina Simoni, Mancini, Mourinho, Benitez e Leonardo e nei suoi 18 anni da proprietario ha cambiato molti allenatori, investito tantissimi soldi e acquistato campioni come Ronaldo, Baggio, Figo, Eto’o, Ibrahimovic e Vieri. E’ stato Massimo Moratti a riportare l’Inter sul tetto d’Europa e poi del mondo, dove l’aveva guidata il padre Angelo puntando su fuoriclasse come Facchetti, Mazzola, Suarez, Picchi, Jair e Corso. Steven per ora c’è andato solo vicino, a Istanbul, ma, al di là di quello che succederà in questa edizione della Champions, sa già che avrà un’altra chance grazie… alla qualificazione per il Mondiale per club del 2025 che si disputerà negli Stati Uniti.