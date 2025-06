INTERISTA nasce con un obiettivo chiaro: esaltare il legame unico e indissolubile tra l’Inter e i suoi sostenitori, offrendo loro un’esperienza coinvolgente, personalizzata e ricca di premi esclusivi. Il programma è completamente gratuito e strutturato su livelli scalabili, che ogni tifoso potrà raggiungere attraverso azioni quotidiane come acquisti nel mondo Inter, la partecipazione a giochi, concorsi e challenge tra utenti.

“Si tratta di un’iniziativa strategica per il Club, volta a rafforzare il senso di appartenenza e la relazione con la fanbase. Questo programma di fidelizzazione ci permetterà di consolidare e sviluppare ulteriormente le attività di digital marketing”

INTERISTA è il frutto della collaborazione tra FC Internazionale Milano e Advice Group, pluripremiata martech company italiana, specializzata in strategie innovative di engagement e loyalty comportamentale.

“Questo progetto si posiziona tra i migliori progetti di loyalty comportamentale in Europa e non solo. Completamente basato su strategie data-driven e di gamification, il programma è pensato per valorizzare ogni forma di partecipazione dei tifosi. INTERISTA punta, infatti, a diventare il progetto pioniere di una nuova forma di fan engagement che permette di costruire nuove forme di sponsorship aggiungendo ai social media il proprio asset fan media.”