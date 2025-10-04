Federica Zille, inviata di DAZN a bordocampo per Inter-Cremonese, ha raccontato interessanti aneddoti su Cristian Chivu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inviata DAZN a San Siro: “Vi racconto Chivu da bordocampo! E quando urla Gerry…”
ultimora
Inviata DAZN a San Siro: “Vi racconto Chivu da bordocampo! E quando urla Gerry…”
Federica Zille, inviata di DAZN a bordocampo per Inter-Cremonese, ha raccontato interessanti aneddoti su Cristian Chivu
“Chivu da bordocampo è uno spasso. Chiama in anticipo il giocatore a cui vuole che arrivi la palla, telecomanda le azioni lui, fa tanti schemi, come a scacchi…
Se lui chiama Dimarco, vuol dire che Dimarco è quello che deve ricevere il pallone, non che lo sta richiamando.
Poi avete visto l’abbraccio con Bastoni? Lui lo chiama Gerry, nessun altro allenatore precedente lo faceva, ma c’è un motivo. Skriniar ci aveva rivelato di averlo soprannominato così per Gerry la giraffa, per il collo lungo. Ed è tornato in voga ora”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA