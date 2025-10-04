Se lui chiama Dimarco, vuol dire che Dimarco è quello che deve ricevere il pallone, non che lo sta richiamando.

Poi avete visto l’abbraccio con Bastoni? Lui lo chiama Gerry, nessun altro allenatore precedente lo faceva, ma c’è un motivo. Skriniar ci aveva rivelato di averlo soprannominato così per Gerry la giraffa, per il collo lungo. Ed è tornato in voga ora”.