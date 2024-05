Dopo la vittoria con il Frosinone, il meritato premio dopo una lunga stagione. Inzaghi ha concesso a tutto il gruppo qualche giorno di riposo con le famiglie. Di obiettivi da raggiungere non ce ne sono più, staccare la spina è fondamentale in vista degli impegni estivi e della prossima stagione.

"L’appuntamento è per mercoledì pomeriggio alla Pinetina. E i nerazzurri torneranno ad allenarsi con lo spirito alleggerito da quella che, nella sostanza, è una mini-vacanza di 4 giorni e mezzo. Tanto che più o meno tutti ne hanno approfittato per lasciare Milano e partire con le rispettive famiglie. Il rompete le righe deciso da Inzaghi, evidentemente, è la conseguenza dello scudetto vinto con 5 settimane di anticipo. Non c’è più bisogno di tenere alta la tensione, infatti. E le partite si possono preparare comunque anche in meno tempo", scrive il Corriere dello Sport.