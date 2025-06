Tutti lo sapevano. O quasi. Che Xabi Alonso fosse destinato a raccogliere l’eredità di Carlo Ancelotti al Real Madrid era una verità nota da mesi. Nessuna sorpresa. Diverso, invece, il caso che ha travolto l’Inter con Simone Inzaghi . Nessuno – almeno ufficialmente – aveva la certezza che l’ex tecnico nerazzurro si fosse già promesso all’Al Hilal ben prima della finale di Champions League. Eppure, a mettere il punto definitivo alla vicenda, è stato Esteve Calzada , CEO del club saudita, con parole chiare rilasciate alla BBC. «Era già tutto deciso, ma il contratto non era stato firmato prima della finale solo perché Inzaghi per rispetto ci ha chiesto di aspettare».

"Se il rispetto si fosse esteso anche alla parte mediatica della faccenda o alla sincerità nei confronti dell’Inter, nessuno contesterebbe a Inzaghi la scelta professionale. Ma le rivelazioni arrivate dai canali arabi una settimana prima della finale di Champions sono state gestite dall’allenatore in modo molto discutibile. Affermare durante il media day, a sei giorni dalla finale, «ho offerte dall’Arabia, ma anche dall’Italia e dall’Europa», non è stata una gran mossa da parte di Inzaghi, che ha sicuramente deluso e per certi versi spiazzato il club in cui ha lavorato quattro anni. Senza dimenticare che la notizia della sua partenza era già nota a diversi giocatori: basta pensare alle espressioni di Lautaro e Barella nella conferenza stampa prepartita a Monaco".