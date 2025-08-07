La SAFF ha accettato la decisione del club arabo di non partecipare al torneo ma ha punito duramente la squadra allenata dall'ex tecnico nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 agosto 2025

L'Al-Hilal aveva rinunciato a partecipare alla Supercoppa saudita che si giocherà in Cina, dal 19 al 23 agosto. La nuova squadra di Inzaghi aveva ufficializzato la decisione di non partecipare inviando una lettera alla Federazione. Era attesa una multa ed effettivamente è arrivata insieme ad una squalifica.

Il Comitato Disciplinare ed etico della SAFF, ha inflitto al club saudita per la mancata partecipazione al torneo una multa da 114 mila euro, una squalifica per la prossima edizione della Supercoppa che si giocherà nella stagione 2026-2027 che scatterà in caso la squadra di Inzaghi si qualificasse alla competizione.

L'ex allenatore nerazzurro è arrivato a inizio giugno sulla panchina del club arabo che ha preso subito parte anche al Mondiale per Club arrivando fino ai quarti di finale, eliminato poi dalla Fluminense. I giocatori avevano chiesto di rinunciare alla Supercoppa per i troppi impegni: la Federazione ha accettato la richiesta ma ha punito duramente l'assenza dalla competizione.

L'edizione attuale della della Supercoppa saudita si giocherà dal 19 agosto al 23 con la formula delle Final Four. I biancoblù sono stati sostituiti dall'Al-Alhi che giocherà contro l'Al-Ittihad (detentrice della Saudi Pro League e della Coppa Nazionale), contro l'Al-Nassr di Ronaldo e Brozovic e l'Al-Qadshiah che ha appena acquistato Retegui dall'Atalanta.

(Fonte: gazzetta.it)