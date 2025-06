Simone Inzaghi non sarà alla guida dell’Inter nel prossimo Mondiale per Club, ma potrebbe affrontare proprio i nerazzurri

Simone Inzaghi non sarà alla guida dell’Inter nel prossimo Mondiale per Club, al via negli Stati Uniti il 15 giugno, ma il suo nome resterà centrale nella competizione. Il tecnico, infatti, è prossimo alla firma con l’Al Hilal, unica squadra saudita qualificata alla prima edizione del nuovo formato del torneo voluto fortemente dalla FIFA.