GdS – Inter, Inzaghi annulla uno degli allenamenti a Tokyo per il caldo

Troppo alte le temperature in Giappone: Simone Inzaghi annulla una delle due sedute in programma per la sua Inter

Solo una seduta di allenamento per l’Inter di Simone Inzaghi in Giappone. Lo ha deciso il tecnico nerazzurro, per il caldo di queste ore, svela La Gazzetta dello Sport. “Il caldo insegue l'Inter, almeno tanto quanto il suo passato. Già, perché Simone Inzaghi nell'ultimo giorno di vero allenamento in Giappone ha deciso di annullare la prima delle due sedute in campo, facendo svolgere una sessione di riattivazione muscolare in hotel.