L'Inter torna alla vittoria dopo il pareggio con il Napoli. A segno Dimarco e Sanchez, il Milan torna a 14 punti dai nerazzurri. Servono ancora 11 punti per festeggiare la seconda stella.

"Vincendo con l’Empoli, e rispondendo al Milan che insegue a debita distanza, la squadra di Inzaghi rende sempre più probabile che questa Serie A si possa decidere proprio nel derby di lunedì 22 aprile. Intanto, aggancia il primo record della Juventus di Antonio Conte, che segnò almeno un gol in ciascuna delle prime 30 partite della stagione 2013/2014. Si fermò alla 31ª, perdendo 2-0 contro il Napoli, e chiuse a quota 102. Vincendole tutte e otto, da qui alla fine, l’Inter potrebbe farne uno in più. Per il Tricolore, invece, basta molto meno: il Milan può arrivare al massimo a 89, quindi con tre vittorie e due pareggi da qui alla fine i nerazzurri saranno campioni d’Italia", scrive Repubblica.