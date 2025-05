"Corsa, aggressione, lucidità. Se ne potrebbero aggiungere tantissime, ci vorrà tutto per vincere una partita così, insieme ai dettagli che stiamo cercando di curare nel miglior modo possibile, sapendo che di fronte abbiamo una grandissima squadra con un grandissimo allenatore, che ammiro tanto come tecnico e come persona".

"Ho chiesto io di avere Barella e Lautaro in conferenza. Sono importantissimi per me e per tutta la squadra. Hanno la maglia dell'Inter cucita addosso, sono importantissimi e si fanno sentire nel momento giusto. Sono molto rispettati e io mi fido ciecamente di loro"