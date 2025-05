Panucci: "Simone è un amico, assolutamente lavora ottimo, però poi conta vincere. In Europa ha fatto due finali di Champions molto bene, molto bene! Il campionato italiano credo che in cinque anni ne ha vinto uno, quattro anni ne ha vinto uno. Poteva vincerne qualcuno di più, secondo me. E la Coppa Italia ha fatto bene. Per il momento non ha fatto bene, se poi vince la finale di Champions è stata protagonista.

Trevisani: "Dovresti ritornare al 2021 e vedere ad agosto 2021 cosa si diceva dell'Inter, che doveva sperare di arrivare quarta. Questa è la partenza dell'era Inzaghi, si spera di arrivare quarti. In qualsiasi giornale di agosto tu trovi le valutazioni e l'Inter deve sperare di fare quarta. Poi Dimarco diventa quello che diventa, Calhanoglu fa il regista, la squadra gioca bene e a metà campionato lo sta stravincendo e io in questo sono d'accordo e dico che a tutto quel palmarès manca uno scudetto, che è il primo scudetto. Quella secondo me è una ed è l'unica responsabilità. Perché quello di quest'anno, ripeto, ha molte attenuanti. Dalle mani di Bisseck, ai rigori mancanti su Bisseck, alla Champions League in finale, ai tanti infortuni, alle seconde linee dell'attacco che sono state scandalose nel rendimento. Per me questa è la migliore delle 4 stagioni di Inzaghi"