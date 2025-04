1 è l’allenatore più pagato in serie A ed è obbligato a vincere e se non vince è un fallimento ( lo avete mai sentito dire da quando è a Napoli?)

2 In Champions ha sempre floppato quindi non è un top ( anche questo l’avete mai più sentito?)

Qui nessuno dice che si debba sempre vincere, ma si può dire che avendo un solo impegno a settimana ci si aspetta da un top come lui un rendimento migliore? Che poi alla fine ha enormi chance per la vittoria finale ma di sicuro attorno a lui è stato creato un clima abbondantemente ovattato.

Gli uomini di Inzaghi ne vincono 9, ne pareggiano 4 e ne perdono 2. Eppure è bastato il pari di Parma per mettere in dubbio il tecnico reo, per i soliti capiscer, di aver sbagliato i cambi.

E ci tengo a ribadire che non sto sminuendo il valore di Conte ma nelle ultime 8 il rendimento è oggettivamente al di sotto delle attese per una squadra che gioca per un solo obiettivo eppure non ci sono pressioni, non ci sono obblighi. Va tutto benissimo così.