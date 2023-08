GdS – Inter, Inzaghi deluso da Scamacca. “Era il suo preferito per l’attacco e…”

L'Inter è rimasta spiazzata dalla decisione di Gianluca Scamacca che, fino a ieri mattina, era convinto di approdare a Milano. Il blitz dell'Atalanta ha cambiato le carte in tavola, lasciando rammarico e dispiacere in casa interista nonostante il rilancio fatto al West Ham nel corso del pomeriggio:

"l silenzio del West Ham era motivato: al club inglese andavano bene entrambe le proposte, essendo praticamente identiche al di là del fatto che i bonus proposti dall’Atalanta fossero più facilmente intascabili. Dunque l’ago della bilancia era nelle mani di Scamacca. E alla fine è stata decisiva la sua volontà, e non solo per l’ingaggio proposto dall’Atalanta (2,6 milioni di euro che con i bonus possono superare il tetto dei 3 milioni). Il club di Zhang aveva carte importanti da giocarsi: la stima di Simone Inzaghi e il palcoscenico della Champions, rispetto all’Europa League garantita dell’Atalanta. Ma non è stato sufficiente, per la delusione dell’allenatore interista, che aveva messo proprio Scamacca in cima alle sue preferenze", commenta La Gazzetta dello Sport.