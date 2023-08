Inter, fatta per Sommer ora si pensa al vice: ecco favorito e alternativa

Chi sarà il vice?

Oltre a Sommer, però, dovrà arrivare un altro portiere: "Per settimane intere il prescelto è stato l’ucraino Trubin, ma con lo Shakhtar non si è mai trovato un accordo, nonostante l’Inter sia (tuttora) molto avanti nei discorsi con il ragazzo in ottica 2024, alla naturale scadenza del suo contratto. Ora però l’Inter ha rivolto le proprie attenzioni su Bento dell’Atletico Paranaense. Non un affare semplice, però. Perché il club brasiliano non ha esigenze immediate di vendere il portiere e dunque tiene alta l’asticella", spiega la Rosea che sottolinea come l'Inter non voglia spendere più di 10 mln. L'alternativa a Bento potrebbe essere Audero.