Giornale – Inzaghi difende Lukaku, ma la verità è un’altra. Per Marotta non si discute…

La gara persa dall'Inter contro la Fiorentina è stata caratterizzata da una serie di gol sbagliati che hanno davvero dell'incredibile. Il più clamoroso è sicuramente quello mancato da Romelu Lukaku a porta vuota. "Ci si aspettava molto di più da Romelu Lukaku, ma il 29enne di Anversa ha tradito le aspettative fallendo un gol facile facile, sullo 0-0, che ha di fatto poi cambiato l'inerzia mentale della partita in favore dei viola. Per questa ragione è l'ex Chelsea l'uomo in meno di questa giornata", sottolinea il Giornale.

"Il belga ha sì dovuto saltare buona parte della stagione per un infortunio prolungato ma da quando è tornato in campo non è riuscito a tornare sui suoi standard abituali. Il problema più che fisico, con la maglia nerazzurra, sembra in realtà mentale".

"A fine stagione Lukaku tornerà al Chelsea, proprietario del cartellino, anche se il belga farà di tutto (o almeno così si dice) per tornare. Per Beppe Marotta l'attaccamento alla maglia di Big Rom non si discute ma a fine anno bisognerà trovare la quadra per farlo tornare in nerazzurro a condizioni favorevoli, sperando non sia una stagione da horror (per ora) come quella di quest'anno".