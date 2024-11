"C’è stato il turnover, certo, strutturato in funzione del Napoli (stesso discorso per i cambi nella ripresa), e poi quell’assetto mai visto nell’ultima fetta di gara, un 4-5-1 al grido di “Primo non prenderle”. Ma poi c’è anche la cara vecchia sostanza, e quella parla chiaro. Simone e la sua Inter hanno imparato a gestirsi tra Italia ed Europa. Di più, non sono mai partiti così forte in Champions. Il successo di ieri sull’Arsenal si aggiunge a quelli contro Stella Rossa e Young Boys e al pareggio nobile in casa City all’esordio e, in termini di punti, ricalca il cammino dell’anno scorso dopo le prime quattro giornate della fase a gironi. Ma c’è una differenza tutt’altro che secondaria, perché allora Sommer aveva già raccolto un paio di palloni nella propria porta, quest’anno no. Porta serrata, l’unica di tutta la Champions insieme a quella dell’Atalanta. Oltre ai gol non presi, il passo giusto per il nuovo format del torneo. L’Inter guarda le altre italiane dall’alto dei suoi 10 punti, è nel G8 d’Europa e scala pure posizioni. Solo il Liverpool ha fatto meglio con quattro vittorie su quattro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.