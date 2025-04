"Prima, comunque, Simone si è infuriato per l’infortunio di Zalewski al 65’ perché mai come in questo momento c’è bisogno di tutti, e la prolungata assenza di Dumfries impone grande prudenza specialmente sulla corsia destra. Poi, dalla propria area tecnica Inzaghi ha urlato a Frattesi e compagni di risparmiarsi, di non rischiare, di non incorrere in problemi fisici evitabili. Un’altra chiara dimostrazione di come l’allenatore voglia evitare altre assenze nel momento in cui l’Inter si gioca un’intera annata che potrebbe, davvero, proiettarlo sempre più nella storia del club".