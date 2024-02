Da Liverani al Cholo Simeone, per Inzaghi non c'è tempo di pensare all'amarcord in salsa laziale, incombe la Champions. Lo scudetto è una possibilità concreta, l'Europa una prospettiva allettante. Molto è stato fatto, ma la raccolta vera deve ancora cominciare. Eppure, Simone Inzaghi ha già vinto. L'Inter non ancora, ma lui sì.