Fabrizio Biasin, su Pressing, in un confronto con gli altri opinionisti del programma ha voluto fare una precisazione su un 'giochino' che da un po' si fa per pesare le rose in lotta per lo scudetto. «Questa cosa di quanti giocatori della Juventus giocherebbero nell'Inter e viceversa è un discorso che non sta né in cielo e né in terra perché i giocatori vanno allenati, crescono, fanno un percorso e da giocatori inizialmente poco presentabili diventano titolarissimi. Perché altrimenti quanti giocatori del Verona giocherebbero nella Juve? Ma il Verona ha perso 14 giocatori a gennaio», ha sottolineato soffermandosi sull'ultimo pari dei bianconeri.