In conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions col Bayern Monaco, Simone Inzaghi risponde alle critiche successive al pari in rimonta subito a Parma domenica scorsa. "Si è detto e scritto di tutto ma i ragazzi sono intelligenti", ha commentato Inzaghi.

"Io avrei potuto dire a Farris (il suo vice allenatore ndr) che i 4 cambi erano forzati e non l'ho detto apposta per vedere cosa si sarebbe scritto. Non erano programmati o inventati da me o dal vice allenatore. Non ho voluto specificare perché volevo sentire cosa si sarebbe detto" ha aggiunto.