Libero – Inzaghi è meglio di chi lo critica. Forse l’unico del mondo Inter a…

Il quotidiano elogia il tecnico nerazzurro per il cammino in Champions dell'Inter

Prima il girone di ferro con Barcellona e Bayern Monaco, poi le due portoghesi agli ottavi e quarti, adesso la semifinale col Milan. È il cammino dell'Inter in Champions League dove Inzaghi e la squadra hanno trovato il loro terreno ideale. "La semifinale conquistata dall’Inter è la rivincita personale di Inzaghi, forse l’unico del mondo nerazzurro a crederla possibile fin dall’inizio. Avrà ripetuto cento volte che la partita che rigiocherebbe dello scorso anno non è quella nefasta di Bologna ma quella con il Liverpool negli ottavi di coppa", sottolinea Libero.

"Forse il mister ha capito fin dall’inizio che la rosa a sua disposizione è per metà in scadenza o in prestito e ha un’età avanzata (cosa di cui il mister non è colpevole), quindi è più adatta a competizioni brevi dove non serve continuità. Forse ha preferito giocarsi il presente di un nebuloso futuro. Ecco perché si è concentrato sulla Champions".