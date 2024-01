Inter, brutti ricordi col Monza. Antenne dritte ad Appiano, Inzaghi non si fida: no al turnover

"All’U-Power Stadium la squadra di Inzaghi sbattè il muso giusto dopo aver battuto un Napoli già lanciato in orbita: dall’entusiasmo per la vittoria contro la capolista a un pari doloroso che fu pure un bagno di realtà. Qualsiasi velleità di rimonta su Spalletti si spense amaramente quel giorno. Ciò basterebbe di suo a tenere le antenne dritte, in più alla Pinetina il Monza è considerato una squadrata altamente pericolosa per caratteristiche tecniche, entusiasmo e atteggiamento sfacciato. Tradotto, niente turnover, nonostante alle porte ci sia l’Arabia e un piccolo “shock” climatico", scrive La Gazzetta dello Sport.