"Nonostante l’Inter abbia già conquistato con anticipo lo scudetto della seconda stella e si sia respirato un clima di festa ad Appiano – tanto che ieri la squadra non è andata in ritiro e partirà solo quest’oggi, in pullman, per Reggio Emilia, col rientro fissato dopo il match contro il Sassuolo – Inzaghi non vuole che i suoi stacchino la spina. L’allenatore piacentino medita la vendetta sportiva sui neroverdi, dato che la squadra emiliana è stata l’unica capace di sconfiggere, tra l’altro a San Siro, i nerazzurri in questo campionato". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a Sassuolo-Inter, match in programma questa sera al Mapei Stadium.