Inzaghi lo ha voluto in prima persona per sostituire Buchanan e ha avuto coraggio nel metterlo in campo sull'1-0 per il Milan

A fissare il risultato in parità nel derby ci ha pensato De Vrij, su un assist del nuovo arrivato Zalewski. L'esterno, in prestito dalla Roma, è arrivato la sera prima e ha subito debuttato in una gara tesa e importante come quella col Milan. Inzaghi lo ha voluto in prima persona per sostituire Buchanan e ha avuto coraggio nel metterlo in campo sull'1-o per il Milan, togliendo Dimarco.