Inzaghi potrebbe essere costretto a ridisegnare l'attacco per la partita contro il Genoa all'esordio in campionato

Con Taremi ai box, Arnautovic che non dà troppe garanzie e la coppia Thuram-Lautaro ancora non pronta del tutto, Inzaghi potrebbe essere costretto a ridisegnare l'attacco per la partita contro il Genoa all'esordio in campionato.