Il tecnico nerazzurro vuole avere un rinforzo per l'attacco quanto prima: l'ultima idea è quella che porta all'austriaco

L'Inter continua nella sua ricerca di un attaccante da consegnare quanto prima a Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, dopo aver perso per motivi diversi Dzeko e Lukaku, sta facendo pressioni per avere un nuovo rinforzo per il reparto avanzato, che al momento conta solamente Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Joaquin Correa.